Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebin stiehlt Rolex - Polizei warnt und veröffentlicht Beschreibung der Verdächtigen

Meerbusch (ots)

Eine Seniorin erstattete am Montag (30.09.) Anzeige bei der Polizei, wegen des Diebstahls einer hochwertigen Armbanduhr der Marke "Rolex" (Typ: Oyster Perpetual Cosmograph Daytona in Roségold).

Sie schilderte, dass eine Frau sie gegen 10:30 Uhr ansprach, als sie gerade in ihr Auto an der Dorfstraße einstieg. Die Unbekannte habe sie nach einer Putzstelle und etwas Kleingeld gefragt. Über die kleine Spende von zwei Euro freute sich die Bittstellerin offenbar so sehr, dass sie sich durch die offene Fahrertür lehnte und die Seniorin stürmisch zu umarmen versuchte. Anschließend ging sie davon. Erst kurz darauf bemerkte die Meerbuscherin, dass die Uhr an ihrem Handgelenk fehlte.

Die Fahndung der Polizei nach der wie folgt beschriebenen Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg.

Die Frau soll etwa 165 Zentimeter groß, von kräftiger Statur und geschätzte 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Ihr Aussehen wird als gepflegt beschrieben. Sie hatte dunkles Haar und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Bekleidet war die mutmaßliche Diebin mit einer knielangen grau-beigen Daunenjacke.

Es ist wahrscheinlich, dass die Trickdiebin bereits im Vorfeld Kontakt zu anderen Passanten und Autofahrern aufnahm, deshalb fragt die ermittelnde Kripo: Wer hat die beschriebene Frau gesehen oder hatte Kontakt mit ihr? Hinweise, auch zum Verbleib der Rolex-Armbanduhr, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei rät zur Vorsicht, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Taschen- und Trickdiebe gehen äußerst geschickt und schnell vor. Vermeiden Sie möglichst Körperkontakt. Bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen wählen Sie den Notruf der Polizei (110).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell