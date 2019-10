Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mit gestohlenen Fahrrädern unterwegs - Codiertes Fahrrad konnte schnell zugeordnet werden

Neuss (ots)

Am Montagvormittag (30.09.), gegen 11:35 Uhr, überprüften Beamte der Polizeiwache Neuss auf der Rheinfährstraße in Uedesheim den Benutzer eines Damenrades. Aufgrund der Codierung konnten die Ordnungshüter feststellen, dass das Rad einer Frau aus Dormagen gehört. Der 62-jährige jetzige Benutzer gab an, dass Fahrrad in Zons an sich genommen zu haben. Die Polizeibeamten stellten es sicher. Gegen den Mann, der keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde ein Verfahren wegen Fahrraddiebstahls eingeleitet.

Am Abend des gleichen Tages, gegen 19:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Neuss einen Radfahrer an der Kreuzung Oberstraße/Augustinusstraße in Neuss. Im Rahmen der Überprüfung räumte der 26-Jährige ein, das Damenrad im Kreuzungsbereich Oberstraße / Selikumer Straße weggenommen zu haben. Dieses Fahrrad stellten die Beamten ebenfalls sicher. Der Mann aus Heinsberg muss mit einem Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls rechnen.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Der Sachverhalt aus Uedesheim zeigt, wie wichtig es ist, sein Fahrrad bei der Polizei codieren zu lassen. Auf der folgenden Internetseite finden Sie weitere Informationen zu dem Thema:

https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss

