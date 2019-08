Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Busreise mit Verzögerung

Edenkoben (ots)

Mit Verzögerung kamen zirka 40 Kinder und Jugendliche am Samstagmorgen an ihrem Bestimmungsort an. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte gegen 11 Uhr mitgeteilt, dass der Reisebus eine ungewöhnliche Seitenneigung hätte. Der Bus, welcher auf der A65 in Richtung Norden unterwegs war, konnte in Edenkoben durch eine Streife aufgenommen und in Neustadt kontrolliert werden. Nach einer Inspektion bei einer nahegelegenen technischen Prüfstelle wurde dem Bus aus Sicherheitsaspekten die Weiterfahrt untersagt. Die Reisegäste wurden von einem Ersatzbus abgeholt.

