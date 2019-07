Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag,02.07.2019

Offenbach (ots)

Drei Brände am Montagabend - Offenbach

(aa) Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten am Montagabend zu gleich drei Bränden aus. Die Kriminalpolizei geht dank aufmerksamer Zeugen bereits ersten Hinweisen nach. Kurz nach 21 Uhr brannte im Walpertswiesenweg eine Waldfläche von etwa vier mal vier Metern. Zwei Jugendliche wurden beobachtet, wie sie in den Wald gingen, etwas anzündeten, anschließend zu einem Auto rannten und damit wegfuhren. Gegen 21.50 Uhr wurde ein Feuer im Bischofsheimer Weg gemeldet. Dort im Wald brannte eine Fläche von etwa 14 Quadratmetern. Zeugen sahen einen Mann mit einem Kanister auf einem Fahrrad flüchten. Im Mainzer Ring verhinderte die Feuerwehr offensichtlich schlimmeres: Dort brannte gegen 22.15 Uhr die Sichtschutzfolie an einem Zaun, wobei ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gartenhütten verhindert werden konnte. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Offenbach, 02.07.2019, Pressestelle, Alexander Schlüter

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell