Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 02.07.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Gartencenter - Langen

(fg) In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Gartencenter in der Straße "Südliche Ringstraße" eingedrungen und nahmen Geld aus der dortigen Trinkgeldkasse mit. Der verursachte Sachschaden übersteigt den Wert der Beute bei Weitem und wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. In der Zeit zwischen Sonntagmittag, 12 Uhr und Montagmorgen, 8.15 Uhr, waren die Einbrecher am Werk, hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Kassenbereich. Nachdem sie Münzgeld eingesackt hatten, flohen sie. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach.

2. Radelnder Sittenstrolch mit offenem Hosenstall unterwegs - Mühlheim am Main

(as) Ein Exhibitionist zeigte sich am Montagabend gegen 18.30 Uhr einer 50-jährigen Mühlheimerin in einem Waldstück zwischen Lämmerspiel und Hanau/Steinheim. Der etwa 30 Jahre alte Mann mit durchschnittlicher Statur, kurzen dunklen Haaren und auffallenden hellen Waden, war höchstens 1,80 Meter groß und vermutlich mit einem Mountainbike unterwegs. Der anfänglich in gleicher Richtung fahrende Radfahrer kam der Frau nach wenigen Minuten wieder entgegen, dies allerdings mit geöffnetem Hosenbund und heraushängendem Glied. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Rufnummer 069/8098-1234 bei der Kripo zu melden.

3. Gartenhütteneinbrecher waren unterwegs - Rodgau/Hainhausen

(fg) Drei Gartenhütten wurden in der Nacht zum Montag in der Kleingartenanlage in der Straße "Am Feldkreuz"; gestohlen wurden hauptsächlich Arbeitsmaschinen und Elektrogeräte. Zum Abtransport der Beute nutzten die Täter möglicherweise ein Auto. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie in der Zeit zwischen Sonntagabend, 20.30 Uhr und Montagmorgen, 8.20 Uhr, die Gartenhütten auf, betraten und durchsuchten diese. Durch das Aufhebeln der Türen, richteten sie einen Schaden von etwa 500 Euro an. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Wegweiser auf Friedhofsgelände besprüht - Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) Die Polizei hat Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, nachdem Unbekannte offenbar am Wochenende Wegweiser auf einem Friedhofsgelände in der Neuhöfer Straße mit schwarzer Farbe besprüht hatten. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf etwa 100 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Montagabend, 19 Uhr. Friedhofbesucher sowie weitere Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben und Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Gartenmöbel von Terrasse gestohlen - Hanau

(fg) Die Gartenmöbel eines Restaurants in der Philippsruher Allee (50er-Hausnummern) wurden am frühen Samstagmorgen gestohlen. Zwischen 1 und 6 Uhr nahmen Unbekannte mehrere Stühle und Tische mit. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Transporter oder ein ähnliches Fahrzeug für den Abtransport genutzt wurden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-611 auf der Wache der Polizei in Hanau.

2. Räuber erbeuten Bargeld - Gelnhausen/Hailer

(fg) Zwei maskierte Unbekannte haben am späten Montagabend eine Gaststätte in der Heylstraße in Hailer ausgeraubt. Gegen 23.30 Uhr betraten die zwei Männer den Schankraum, bedrohten die anwesende Inhaberin, die sich zu dieser Zeit alleine in der Gaststätte befand, und forderten sie zur Herausgabe des Geldes aus der dortigen Kasse auf. Nachdem die beiden Täter die Kasse geleert hatten, flohen sie. Möglicherweise nutzten die mit Sturmhauben maskierten Räuber ein Auto zur Flucht, das auf der gegenüberliegenden Straße geparkt haben könnte. Einer war groß, hatte eine dünne Statur und war mit schwarzen Schuhen, an denen sich weiße Streifen befanden, bekleidet. Der andere wird als korpulent und klein beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 zu erreichen.

Offenbach, 02.07.2019, Pressestelle, Felix Geis

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell