Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand im Abstellraum eines Mehrparteienhauses

Bornheim, 10.08.2019, 00.28 Uhr (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei Bewohner einer Kellerwohnung in der Gartenstraße durch die Rauchentwicklung eines, an ein Mehrparteienhaus angebauten Abstellraumes verletzt. Durch die zwischen Abstellraum und Kellerwohnung befindlichen Fenster war Rauch in die Wohnräume der schlafenden 25 und 28 Jahre alten Bewohner gelangt. Diese wurden durch einen weiteren Anwohner, welcher den Brand bemerkt hatte, geweckt und konnten später durch Rettungskräfte medizinisch versorgt werden. Durch den Brand wurde der Kellerraum komplett verrußt und Teile des Innenputzes im Bereich des Brandherdes beschädigt. Ebenso die beiden Fenster, welche zur Kellerwohnung gehören Neben mehreren Fahrzeugen der Feuerwehr Bornheim war die Feuerwehr Offenbach a.d. Queich mit 5 Fahrzeugen 22 Einsatzkräften vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 5000EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

