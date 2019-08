POL-PDLD: Brand einer Lagerhalle

Polizeidirektion Landau

Rhodt unter Rietburg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag gegen 9 Uhr, nachdem in einer Lagerhalle Rauch aus einer Steckdose trat. Durch die Feuerwehr wurde ein Schwelbrand hinter der Wand festgestellt. Zur Löschung des Brandes musste die Wand aufgestemmt werden. Wie hoch der Sachschaden ist, kann bislang nicht abgeschätzt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

