POL-WOB: Gartenmöbel entwendet - Schaden: 650 Euro

Wolfsburg (ots)

Velpke, OT Meinkot, Zum Hollen 19.07.2019, 17.45 Uhr - 20.07.2019, 03.30 Uhr

Gartenmöbel und eine Alu-Leiter im Gesamtwert von mindestens 650 Euro wurden in der Nacht zum Samstag vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Zum Hollen entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend 17.45 Uhr und Samstagmorgen 03.30 Uhr Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei betraten in der fraglichen Zeit Unbekannte das Grundstück und entwendeten Gartenstühle, Tisch, Bank und eine Aluleiter vom Grundstück des Geschädigten. Da die Gartenmöbel aus Metall sind, dürfte ein Abtransport nicht ganz ohne Geräusch und vor allem nicht ohne Fahrzeug von statten gegangen sein. Von daher hoffen die Beamten darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Velpke oder die Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

