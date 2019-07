Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Drei Radfahrer stürzen - alle betrunken

Wolfsburg (ots)

Rennau L 294 20.07.2019, 01.20 Uhr

Zu viel Alkohol hatten drei junge Männer im Alter von 19, 21, 27 Jahren intus, als sie am Sonntagmorgen gegen 01.20 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs waren. Die drei jungen Männer aus dem Landkreis Helmstedt befuhren die Landesstraße 294 aus Richtung Rottorf in Richtung Rennau, als alle drei aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kamen. Hierbei zogen sich die jungen Männer leichte Verletzungen zu, die durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt wurden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei wurde eine deutliche Alkoholbeeinträchtigung bei allen drei Radfahrern festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab Werte von 1,89 Promille, 1,91 Promille und 2,54 Promille. Allen jungen Männern wurde im Krankenhaus in Helmstedt eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

