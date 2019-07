Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Zeugen - Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Wolfsburg (ots)

Velpke, Mittelweg 17.07.2019, 16.00 Uhr - 18.07.2019, 07.00 Uhr

Die Polizei Velpke sucht Zeugen zu einem Einbruch auf einem Baustellengelände.

In der Zeit von Mittwochnachmittag, bis zum Donnerstagmorgen, 07.00 Uhr, wurde von bisher unbekannten Tätern ein im Mittelweg in Velpke stehender Baucontainer aufgebrochen. Den Tätern gelang es die Türen gewaltsam zu öffnen und sich so Zugang zum Materiallager zu verschaffen. Hier entwendeten sie einen hochwertigen Schlagbohrhammer und zwei Baustrahler.

Die Höhe des Schadens beläuft sich auf 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle gesehen haben, werden gebeten sich mit der Dienststelle in Velpke unter der Telefonnummer 05364-947070 in Verbindung zu setzen.

