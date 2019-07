Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter erbeuten Bargeld und Elektronikartikel

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Sachsenring 17.07.2019, 06.05 Uhr- 07.05 Uhr

Bargeld und Elektronikartikel in noch genau festzustellendem Wert haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung im Sachsenring erbeutet. Die Tat geschah am Mittwochmorgen zwischen 06.05 Uhr und 07.05 Uhr. Der Wohnungsinhaber kam nach einstündiger Abwesenheit zurück, da stellte er die offenstehende Wohnungstür seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus fest. Er betrat die Wohnung nicht, sondern alarmierte umgehend die Polizei. Die wenige Minuten später eintreffenden Beamten bestätigten die Befürchtung des Wohnungsinhabers. Unbekannte hatten sich in der einstündigen Abwesenheit Zutritt zu seiner Wohnung verschafft, hatten die verschiedenen Räume betreten und gründlich nach sich lohnender Beute durchsucht. Dabei erbeuteten sie nach ersten Feststellungen eine ungenaue Summe an Bargeld, eine Spielkonsole und ein Mobiltelefon. Eine genaue Schadensauflistung wird durch das Opfer nachgereicht, dann dürfte auch die Gesamtschadenssumme feststehen. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bitte um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

