POL-WOB: LKW schleift nach Wendemanöver Mazda mit

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 15.07.2019, 15.44 Uhr

Ein kurioser Unfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 15.44 Uhr auf der Heinrich-Nordhoff-Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand er Polizei befährt ein 38 Jahre alter LKW-Fahrer aus Spanien mit seinem Autotransporter die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Heßlinger Straße. Kurz vor dem Tunnel bemerkt er, dass er in die falsche Richtung fährt und beschließt seinen Sattelzug zu wenden. Hierbei touchiert er mit seinem Heck einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW Mazda. Da der 38-Jährige dieses in seinem Führerhaus erst einmal gar nicht bemerkt, schleift er den Mazda einige Meter hinter sich her, bevor er von aufgeregten Zeugen schreiend darauf aufmerksam gemacht wird. Daraufhin stoppt er seinen Lkw und blockiert querstehend die komplette Heinrich-Nordhoff-Straße. Dadurch kam der Verkehr auf der Heinrich-Nordhoff-Straße kurzfristig komplett zum Stillstand. Die Polizei leitete während der Verkehrsunfallaufnahme den Verkehr teils über den Gehweg an der Unfallstelle vorbei. Der Mazda war nach dem unfreiwilligen Crash nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden sein.

