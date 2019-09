Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher steigen in Haus ein - Die Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Jüchen (ots)

In Jüchen-Mürmeln kam es in der Zeit von Samstag (28.09.), 20:30 Uhr, bis Sonntag (29.09.), 8:25 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach ersten Erkenntnissen hebelten bislang unbekannte Tatverdächtige ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und Bargeld und verließen das Haus über die Terrassentür. Sie entkamen mit ihrer Beute in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges - etwa Personen oder auch Fahrzeuge - beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Diebstahl und Wohnungseinbruch vor. Doch sie kann nicht überall sein. Wichtig sind auch aufmerksame Nachbarn. Gemeinsam mit der Polizei können Einbrecher auf frischer Tat gefasst werden. Hierbei muss sich niemand selbst in Gefahr bringen. Sofern Sie verdächtige Personen feststellen, wählen Sie sofort den Polizeiruf "110" und schildern Ihre Beobachtungen (aus sicherer Entfernung) genau. Angaben zur Personenbeschreibung sowie zu möglichen Fluchtfahrzeugen sind wichtige Details für die polizeiliche Fahndung. Schieben Sie so Einbrechern - gemeinsam mit der Polizei - einen Riegel vor.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell