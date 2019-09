Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer fährt gegen eine Mauer - Polizei prüft möglichen Drogenkonsum

Neuss-Barbaraviertel (ots)

In einer Rechtskurve geriet am Sonntagabend (29.09.), gegen 23:00 Uhr, auf der Düsseldorfer Straße in Neuss ein Auto ins Schlingern. Er kam von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Da der Verdacht bestand, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Drogen sein Fahrzeug geführt haben könnte, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Das Ergebnis der Blutprobe wird zeigen, ob sich der Verdacht bestätigt.

Im Jahr 2018 kam es im Rhein-Kreis Neuss zu 195 Unfällen, bei denen der Konsum von Drogen und/oder Alkohol eine Rolle spielte.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Gefährlichkeit von Drogen im Straßenverkehr hin. Drogenkonsum und die Teilnahme am Straßenverkehr sind verantwortlich für zahlreiche Verkehrsunfälle bei denen hoher Sachschaden entsteht oder sogar Menschen Verletzungen erleiden.

