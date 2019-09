Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Renitente Zechprellerin leistet erheblichen Widerstand

Grevenbroich (ots)

Am späten Donnerstagabend (26.09.), gegen 23:30 Uhr, wurden Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Grevenbroich zu einer Gastwirtschaft in der Grevenbroich Innenstadt gerufen. Dort hielten Zeugen eine Tatverdächtige nach einem versuchten Zechbetrug fest. Während dieser Aktion hatte eine 41-Jährige schon zwei Zeugen leicht verletzt, um sich aus der Gastwirtschaft zu entfernen, ohne jedoch bezahlen zu wollen. Anschließend griff die Grevenbroicherin auch die eingesetzten Ordnungshüter an, die sie mit zur Polizeiwache nehmen wollten. Dabei erlitten zwei Polizeibeamtinnen leicht Verletzungen.

Die renitente Frau musste sich einer Blutprobe unterziehen. Auf sie wartet ein Verfahren wegen Zechbetrugs, Widerstands gegen Polizeibeamte und Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

