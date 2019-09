Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Tageswohnungseinbrüchen

Bild-Infos

Download

Kaarst / Neuss (ots)

Zwei Tageswohnungseinbrüche verzeichnete das zentrale Fachkommissariat für Wohnungseinbrüche am Mittwoch (25.09.).

Zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr brachen Unbekannte eine rückseitige Terrassentür eines Haues an der Adlerstraße in Kaarst auf. Erbeutet wurden, unter anderem, Schmuck und Vasen. Kurz nach 13:00 Uhr beobachteten Zeugen am Haus einen verdächtigen Mann, die wie folgt beschrieben wird: Circa 20 Jahre alt, schlank und 180 Zentimeter groß. Er hatte dunkelblonde Haare und war bekleidet mit einem grauen T-Shirt (im Brustbereich in den Farben rot/grün) und einer grauen Hose. Ob er etwas mit dem Einbruch zu tun hat, ist noch nicht klar.

Zwischen 13:30 Uhr und 14:10 Uhr drang ein Unbekannter durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Kaarster Straße in Neuss-Vogelsang ein und entwendete aus den Räumlichkeiten, nach ersten Erkenntnissen, Schmuck.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

"Einbrecher kommen nicht überall rein..." Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass die wenigsten Einbrecher gut ausgerüstete "Profis" sind. Meist handelt es sich vielmehr um Gelegenheitstäter, die sich oft schon durch einfache aber wirkungsvolle, technische Sicherungen an Türen und Fenstern von ihren Absichten abhalten lassen.

Der erhöhte Arbeitsaufwand wirkt auf die Täter oft abschreckend, denn er bedeutet eine längere "Arbeitszeit" und je mehr Zeit verstreicht, desto größer wird das Entdeckungsrisiko des Einbrechers. Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten Sie kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Vereinbaren Sie einen Termin unter 02131/3000.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell