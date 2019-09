Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Neuss-Hammfeld (ots)

Am Dienstag (24.09.) ereignete sich auf dem Willy-Brandt-Ring, in Höhe Abzweigung zum Rheinparkcenter, ein Verkehrsunfall. Gegen 13:55 Uhr waren dort ein LKW (Volvo) und ein PKW (VW) zusammengestoßen, wobei sich der Golf-Fahrer leicht verletzte. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Neuss bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden, da unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang vorliegen.

