Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190407 - 388 Frankfurt-Sachsenhausen: Reifen aufgeschlitzt - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Freitag (05.04.2019) auf Samstag (07.04.2019) wurden in der Nähe des Oppenheimer Platzes bei einer Vielzahl von Fahrzeugen die Reifen aufgeschlitzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In dem Zeitraum von 23.30 Uhr bis 07.30 Uhr hat der Täter bzw. haben die Täter sich an den Reifen mehrerer Fahrzeuge zu schaffen gemacht. In der Laubestraße, Danneckerstraße, Souchaystraße, Stegstraße, Oppenheimer Landstraße und Bodenstedtstraße wurden bei insgesamt 19 Fahrzeugen die Reifen beschädigt. Betroffen sind Pkw der Marke Fiat, VW, Mercedes, Audi, Mazda, Citroen, Opel, Porsche und Kia.

Der finanzielle Schaden dürfte sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro belaufen.

Zeugen werden darum gebeten sich unter der Telefonnummer 069/755-10800 beim 8. Polizeirevier zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell