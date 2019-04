POL-F: 190405 - 386 Frankfurt-Gallus/Fechenheim: Unfälle mit verletzten Radfahrern

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(ka) Gestern Nachmittag kam es im Stadtgebiet zu zwei Unfällen zwischen Autos und Radfahrern, welche durch die Zusammenstöße leichte Verletzungen davontrugen.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Mainzer Landstraße. Der 51-jährige Opel-Fahrer wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen, während der 72-jährige Fahrradfahrer auf dem Radweg unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß.

Ähnlich lief der Unfall gegen 15.30 Uhr auf der Hanauer Landstraße ab. Der 70-jährige Mercedes-Fahrer bog von einem Firmenparkplatz nach links auf die Hanauer Landstraße ab und der 37-jährige Radfahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Radweg zwischen dem Parkplatz und der Fahrbahn. Der Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß.

Glücklicherweise trugen beide Radfahrer lediglich leichte Verletzungen davon. Die genauen Unfallursachen sind in beiden Fällen Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

