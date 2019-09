Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte schlagen Autofenster ein

Rommerskirchen (ots)

Am Donnerstag (26.09.) nutzten bislang unbekannte Tatverdächtige ein Zeitfenster von nur 20 Minuten für einen Diebstahl aus einem geparkten Auto. Zwischen 8:40 und 9:00 Uhr war der graue VW Golf an der Pappelstraße abgestellt. Innerhalb dieses Zeitrahmens schlugen die Unbekannten das Fenster an der Beifahrertür des Sportsvan ein und entwendeten eine schwarze Handtasche der Marke Liebeskind.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der schwarzen Handtasche (Hersteller: Liebeskind) machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Immer wieder kommt es vor, dass Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen werden. Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es, sich bewusst zu machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Im Gegenteil: offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für mögliche Diebe sein. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es andere tun.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell