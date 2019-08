POL-RE: Tödlicher Verkehrsunfall in Dorsten

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am heutigen Tage, um 17:19 Uhr, befuhr ein 87 jähriger Mann aus Sprockhövel (Kreis Ennepetal) mit seinem PKW, VW Golf, die Rekener Straße aus Richtung Lembeck kommend in Fahrtrichtung Klein Reken. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Kraftfahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der 87 jährige Verkehrsteilnehmer verstarb unmittelbar an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnisssen war der Kraftfahrzeugführer nicht angeschnallt. Die Rekener Straße war für einen Zeitraum von 2 Stunden vollständig gesperrt.

