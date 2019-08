POL-RE: Kreis Recklinghausen: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Dorsten

In der Zeit von Freitag 18:45 Uhr bis Samstag 14:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Kia Sportage an der Schulstaße. Am Fahrzeugheck entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Gladbeck

Zwischen Samstag 14:00 Uhr und Sonntag 16:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw an der Lange Straße. An dem schwarzen DaimlerChrysler SLK entstand 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Herten

In der Nacht zu Montag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Langenbochumer Straße einen geparkten Pkw. An dem schwarzen Dacia Duster entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

