POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Oer-Erkenschwick

Unbekannte hebelten am Freitag, in der Zeit von 12.30 bis 19 Uhr, ein Kellerfenster auf, drangen dann aber nach ersten Erkenntnissen nicht ins Haus ein.

Recklinghausen

In der Zeit von Samstag, 22.20 Uhr bis Sonntag, 8.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen in Büroräume auf der Bockholter Straße ein. Die Täter nahmen eine Bohrmaschine und einen geringen Bargeldbetrag mit.

Waltrop

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter die Eingangstür auf und drangen dann in eine Backstube auf der Dortmunder Straße ein. Ob die Täter etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Gladbeck

Wie erst am Wochenende bekannt wurde, brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag in mehrere Gartenlauben auf der Johowstraße ein. Bislang liegen acht anzeigen vor. In zwei Fällen gelang es den Täter nicht Türen aufzuhebeln und sie brachen den Versuch ab. In einem Fall stahlen sie ein Radio. Ansonsten liegen noch keine Schadensaufstellungen vor.

Haltern am See

In der Nacht zu Montag schnitten unbekannte Täter an einem Anhänger eines Lastwagen auf dem Rastplatz Hohe Mark an der A43 die Plane auf und stahlen 60 Pakete Waschmittel der Marke Ariel.

Marl

Unbekannte hebelten in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen ein Balkonfenster auf und drangen dann in eine derzeit leer stehendes Haus auf der Straße An den Schlehen ein. Die Täter stahlen ein noch nicht eingebautes Fenster.

Herten

Am frühen Montagmorgen stahlen unbekannte Täter von einem Firmengelände an der Hohewardstraße Kupferschrott.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

