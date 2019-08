Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend (18:10 Uhr) kam es im Einmündungsbereich Dülmener Straße/Heidkantweg zu einem Verkehrsunfall mit einem 42-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen und einem 30-jährigen Autofahrer aus Haltern am See. Insgesamt entstand etwa 8.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

