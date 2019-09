PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auto mehrfach überschlagen, Fahrer leicht verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Ein Autofahrer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen, nachdem er sich mit seinem Auto mehrfach überschlug. Der 28-Jähriger aus Heidenrod hatte Glück im Unglück, als er am 06.09.2019 um 21:30 Uhr die Strecke zwischen Lorch und Ransel bergauf fuhr und aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Da ihm eine 56-jährige Frau aus Sauerthal auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam, riss er das Steuer zurück und prallte mit seinem Auto gegen die Felswand. Die entgegenkommende Frau konnte rechtzeitig bremsen und vermied hierdurch einen Zusammenstoß mit dem Heidenroder. Der Fahrer überschlug sich jedoch und konnte sich anschließend alleine aus dem verunfallten Auto befreien. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Für die Bergungs -und Aufräumarbeiten war die Verbindungsstraße etwa für die Dauer 1 Std gesperrt. Der verunfallte Ford musste abgeschleppt werden.

Auslaufende Betriebsstoffe verunreinigten die Fahrbahndecke in Teilbereichen, weswegen die freiwillige Feuerwehren Ransel und Sauerthal die Fahrbahn säuberten.

