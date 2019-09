PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Am Freitag, den 06.09.2019 gg. 18:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Motorrad. Der 21jährige Motorradfahrer aus Mainz befuhr die B 54 aus Richtung Diez kommend in Richtung Bad Schwalbach. An der Ausfahrt der Sandersmühle bemerkte er zu spät den LKW mit Anhänger, der von der Sandersmühle nach links auf die B 54 einbog. Der 51jährige LKW-Fahrer aus Diez war mit dem LKW-Gespann bereits soweit abgebogen, dass die Zugmaschine sich schon auf dem gegenüberliegenden Fahrstreifen befand, lediglich der Anhänger querte noch den Fahrstreifen des Motorradfahrers. Der Motorradfahrer fuhr gegen den Anhänger und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der Anhänger des LKW wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR.

