POL-NE: Einbrecher stehlen Goldschmuck - Polizei sucht Zeugen und berät zum Einbruchschutz

Dormagen (ots)

Am Samstagabend (28.09.) nahm die Polizei einen Einbruch in ein Haus an der Straße "Auf der Hardt" auf. Nach Angaben der Bewohner und aufgrund vorgefundener Spuren, geht die Kripo davon aus, dass Unbekannte im Verlauf des Samstag, zwischen 10 und 20:30 Uhr, ein Fenster aufhebelten, sich so Zutritt verschafften und mit Schmuck als Beute unerkannt entkamen.

Gesucht werden Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise erbittet das zentrale Fachkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät interessierte Haus- und Wohnungseigentümer kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz zeigen Schwachstellen am Haus auf und geben Tipps, wie man Einbrechern ganz praktisch "einen Riegel vorschieben" kann. Nähere Informationen zum Angebot und zu anstehenden Beratungsterminen finden Sie auf der Homepage der Polizei im Rhein-Kreis Neuss (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine).

