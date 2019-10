Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Lagerhalle und Kiosk - Diebe stehlen Auto

Neuss (ots)

Im Gesamtzeitraum vom 27.09.2019 (Freitag), 15:00 Uhr, bis 30.09.2019 (Montag) 06:30 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür zu einem Lagerraum an der Hesemannstraße in Neuss auf. Dort nahmen sie offensichtlich einen Autoschlüssel an sich und entwendeten einen grauen Dacia Logan, mit dem Kennzeichen NE-MR828.

In der Nacht von Sonntag (29.09.), 18:00 Uhr, auf Montag (30.09.), 06:50 Uhr, brachen Unbekannte circa 150 Meter weiter, an der Büttger Straße, einen Kiosk auf und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen eine Vielzahl an Zigaretten. In wieweit der gestohlene PKW von der Hesemannstraße mit dem Kiosk-Einbruch in Verbindung steht, wird durch die Kripo geprüft.

Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell