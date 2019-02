Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeieinsatz im Evakostüm

Landau (ots)

Lediglich leicht bekleidet wurde eine 26-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch Polizisten aus Landau in ihrer Wohnung angetroffen. Zuvor hatten besorgte Nachbarn gegen 02.30 Uhr eine offenstehende Tür in der Annweilerstraße in Landau gemeldet und um Prüfung durch die Polizei gebeten. Vor Ort wurde durch die junge Bewohnerin dann Entwarnung gegeben. Sie hatte bei ihrer Rückkehr vom nächtlichen Ausflug das Schließen der Türe lediglich vergessen und sich schlafen gelegt. Die Tür wurde im Beisein der Polizisten anschließend ordnungsgemäß verschlossen.

