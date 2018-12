POL-COE: Dülmen, Marktgasse/ Zeugin nimmt Taschendieb die Beute wieder ab

Coesfeld (ots) - Eine Dülmenerin (65) hat einem Taschendieb am Mittwoch (5. Dezember) in der Dülmener Innenstadt die Tour gründlich vermasselt. Die Frau hatte um 11.20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Marktgasse mitbekommen, dass ein Mann einer 81-jährigen Dülmenerin das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen hatte. Die 65-Jährige lief dem flüchtenden Täter hinterher, stellte ihn am Marktplatz, schrie ihn an und zog ihm das zuvor gestohlene Portemonnaie aus der Tasche und brachte es der Seniorin zurück. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Münsterstraße. Täterbeschreibung: ca. 50 Jahre alt, 1,90 Meter groß , kräftige Statur und schwarze, fettige Haare. Er sprach mit Akzent, trug einen dunklen Parka oder eine Lederjacke und eine blaue, dunkle Hose. Begleitet wurde der Unbekannte von einer Frau. Beschreibung: ca. 40 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, kräftige Statur, sie sprach mit Akzent, hat blonde, halblange Haare, trug Stiefeletten und schwarze Leggins. Bei der nach der Alarmierung sofort eingeleiteten Tatortbereichsfahndung konnten Polizisten den Tatverdächtigen nicht aufspüren. Weitere Hinweise bitte an die Dülmener Polizei: 02594/7930

Polizei Coesfeld

Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

