Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradunfall mit Alkohol

Brilon (ots)

Ein 62-jähriger Motorradfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Samstag auf der Landstraße 637 eine Blutprobe abgeben. Der Mann fuhr um 18.40 Uhr auf der Landstraße von der Heeresstraße kommend in Richtung Madfeld. Im Bereich einer Rechtskurve geriet der Briloner in den Gegenverkehr. Hier schrammte er den Pkw einer 45-jährigen Frau aus Diemelsee. Anschließend stürzte der Briloner. Er wurde leicht verletzt. Da der Motorradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

