Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Reifenstecher in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am Sonntagmorgen wurden der Polizei in Arnsberg drei beschädigte Autos auf einem Parkplatz an der Ringstraße gemeldet. Die unbekannten Täter hatten an zwei geparkten Pkw jeweils zwei Reifen zerstochen. An einem anderen Auto wurden alle vier Räder eingestochen. Die genaue Tatzeit liegt am Sonntag, zwischen 02 Uhr bis 11 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

