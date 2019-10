Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Fahrzeuge beschädigt (Mar)

Marsberg (ots)

Am Sonntagmittag wurden der Polizei zwei beschädigte Fahrzeuge am Hohlweg gemeldet. Unbekannte Täter hatten in der Nacht an einen Audi die Scheibenwischer abgebrochen und die Luft aus einem Reifen gelassen. Zudem kokelten sie einen Außenspiegel und einen Türgriff an. An einem Lkw beschädigten die Täter die Plane und zündeten einen Karton auf der Ladefläche an. Das Feuer breitete sich jedoch nicht aus und erlosch selbstständig. Zeugen gaben an, gegen 01.30 Uhr mehrere Stimmen von Jugendlichen gehört zu haben. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell