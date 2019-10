Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: In der Nacht zum Sonntag löste um 03.23 Uhr die Alarmanlage einer Spielhalle am Ostring auf. Ein Täter war durch eine aufgehebelte Tür in das Geschäft eingebrochen. Hier brach er mehrere Automaten auf und entnahm das Geld. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte der Einbrecher flüchten. Der Täter wurde bei dem Einbruch gefilmt. Die Person besaß eine korpulente Figur. Sie trug eine weite dunkle Jacke, eine Cargohose und ein dunkles Shirt. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Olsberg: Aus einer Wohnung auf der Straße "Am Kleinen Berg" entwendeten bislang unbekannte Täter am Sonntag einen Tresor mit Bargeld und Münzen. Zwischen 09.45 Uhr und 14.15 Uhr drangen die Täter durch eine offenstehende Kellertür in das Mehrfamilienhaus ein. Anschließend traten sie die Wohnungstür ein. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Marsberg: Am Samstag gegen 02 Uhr kletterte ein bislang unbekannter Täter über ein angrenzendes Dach in den abgezäunten Außenbereich eines Supermarktes an der Straße "An der Ziegelei". Hier entwendete er mehrere Kisten Leergut. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

Schmallenberg Ein leerstehendes Gebäude einer Klinik an der Straße "Zum Hallenberg" suchten unbekannte Täter zwischen dem 20. und 26. Oktober auf. Durch eine aufgehebelte Seitentür gelangten die Täter in das Gebäude. Gegenstände wurden vermutlich nicht entwendet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell