Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Überlingen - Person im psychischen Ausnahmezustand

Am Samstag gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines zunächst unklaren Bedrohungssachverhalts zu einem Einkaufsmarkt in der Lippertsreuter Straße in Überlingen gerufen. Auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt konnte eine 43 jährige alkoholisierte Frau in psychischem Ausnahmezustand angetroffen werden. Diese hatte zuvor ein Taschenmesser gezückt und sich am Unterarm und am Hals selbst Verletzungen beigebracht. Außerdem sprach sie gegenüber anwesenden Personen verbale Bedrohungen aus. Vor Ort konnte die Frau durch mehrere Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffend der Polizei am Boden fixiert werden. Die Frau wurde im Anschluss zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Thomas Pecher, KHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell