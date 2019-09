Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung für den Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Hagnau - Wohnungsbrand

Zu einem Wohnungsbrand wurden die freiwillige Feuerwehr und Rettungskräfte am Freitag, 20.09.2019 gegen 18:00 Uhr, in Hagnau in den Ströhleweg gerufen. In einem Mehrfamilienhaus kam es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss zu einem Brandausbruch. Die betroffenen Bewohner waren nicht zu Hause. Durch ein rasches Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr Hagnau konnte eine Ausweitung des Feuers verhindert werden. Die Wohnung war nach Abschluss der Löschmaßnahmen unbewohnbar, die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Als Brandursache kommt derzeit ein technischer Defekt an einer Mehrfachsteckdose in Betracht. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von 55.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

