Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Schlägereien an der Schützenhalle Hövel

Sundern (ots)

In der Nacht vom 26.10. auf den 27.10.2019 wurde in der Schützenhalle Sundern-Hövel eine Halloween-Party veranstaltet. Dabei kam es zu mehreren Auseinandersetzungen und Schlägereien. Von 00:30 Uhr bis 02:30 Uhr musste die Polizei insgesamt viermal ausrücken, um Schlägereien und Körperverletzungsdelikte aufzunehmen und um die Gemüter zu beruhigen. Zum Schluss konnte die sehr aufgeheizte Situation nur mit einem größeren Aufgebot von acht Streifenwagen, auch aus der benachbarten Kreispolizeibehörde, befriedet werden. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden ebenfalls angegangen, indem sie beleidigt und bespuckt worden sind. Bis zum Ende der Veranstaltung und auch darüber hinaus zeigte die Polizei vor Ort Präsenz, um weitere Auseinandersetzungen zu verhinden. Am Sonntagmorgen fiel zudem einem Anwohner in der Nähe auf, dass seine Hausbeleuchtung beschädigt wurde. (BT)

