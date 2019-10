Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auf Steuergeräte abgesehen

Meschede (ots)

Auf die Steuergeräte von Traktoren hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag abgesehen. Auf bislang unbekannte Weise betraten die Diebe zwischen 17.30 Uhr bis 08.45 Uhr das umzäunte Gelände eines landwirtschaftlichen Technikerbetriebs an der Straße "Zum Osterfeld". Anschließend montierten sie an acht Traktoren die Steuermaschinen oder die GPS-Steuergeräte ab. Mit ihrer Beute konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

