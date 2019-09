FW-BOT: Unterstützung der Polizei bei einem Bergungseinsatz

Feuerwehr Bottrop

Am heutigen Montag war die Feuerwehr Bottrop zur Unterstützung der Polizei an der Arnsmannstraße im Einsatz. Am Vormittag war hier eine schwergewichtige Person tot aufgefunden worden. Aufgrund der beengten Verhältnisse im Dachgeschoss konnte die Bergung des Verstorbenen nicht über den Treppenraum erfolgen. Da die Umstände einen Transport mittels Drehleiter ebenfalls nicht zuließen, unterstützte die Feuerwehr Essen die Bergung mit dem Feuerwehrkran. Hierüber wurde der Leichnam aus dem Dachfenster geborgen. Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Bei diesem Einsatz handelte es sich um einen Unterstützungseinsatz für die Polizei. Rückfragen richten Sie aus diesem Grund bitte an die Pressestelle der Polizei Recklinghausen.

