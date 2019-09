Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall in Bottrop Boy

Bottrop (ots)

Gegen 12:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kurveneinschnitt der Wilhelm-Tenhagen-Straße. Ein PKW ist in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr Bottrop war mit 12 Kollegen vor Ort. Gegen 13:30 Uhr war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bottrop

Leitstelle Feuerwehr Bottrop

Telefon: 02041 / 7803-500

E-Mail: Leitstelle@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell