Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 13:10 Uhr, fuhr eine 36-jährige Waltroperin mit ihrem Fahrrad auf der Leveringhäuser Straße in Richtung Süden. Mit ihr waren noch drei Kinder unterwegs. Im Bereich einer Engstelle fuhr ein unbekannter Autofahrer in gleicher Richtung so dicht neben der Radfahrerin vorbei, dass sie stürzte und sich leicht verletzte. Zu dem Auto konnte nur gesagt werden, dass es sich um einen blauen VW Polo handelt. An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

An dieser Stelle der Hinweis: Auch wenn es zu keinem direkten Kontakt zwischen zwei Fahrzeugen kommt, kann ein Verkehrsteilnehmer, durch sein Verhalten im Straßenverkehr, zum Unfallbeteiligten werden. Wer dann nicht anhält und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkommt, entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Unfall erbittet das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell