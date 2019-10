Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Buchhandlung an der Hauptstraße ein. Zwischen 18.15 Uhr und 08.40 Uhr brachen sie die Eingangstür auf und entwendeten mehrere Konzertkarten sowie Briefmarken aus dem Geschäft. Bereits zwischen dem 19. und 20. Oktober wurde der Buchhandel von Einbrechern aufgesucht (wir berichteten). Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell