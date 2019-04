Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Randalierer landete in Polizeizelle

Borken (ots)

Am Freitagnachmittag randalierte ein 21-jähriger Borkener in der Innenstadt. Er drohte mehreren Passanten, darunter auch Kinder, Schläge an und trat gegen geparkte Autos. Polizeibeamte nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam und sperrten ihn für die nächsten Stunden in eine Polizeizelle.

