Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Farbschmierereien an Sporthalle (Schm)

Schmallenberg (ots)

Unbekannte Täter besprühten an der Wormbacher Straße die Außenwand einer Sporthalle mit schwarzer Farbe. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 18.10 Uhr. Hinweise zu den Vandalen liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

