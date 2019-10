Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Hallenberg (ots)

Am letzten Donnerstag (17.10) kam es in Hallenberg gegen 20.15 Uhr auf der Merklinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau aus Hallenberg ist beim Überqueren der Straße an einer Ampel von dem Wagen einer 21-jährigen Frau aus Bromskirchen erfasst. Die Hallenbergerin wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell