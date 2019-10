Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Jagdwilderei gesucht

Lilienthal (ots)

Ein Jagdpächter meldete der Polizei Lilienthal am Dienstag einen Rehkadaver, der am Montagabend im Truper Deich von Passanten aufgefunden worden war. Bislang unbekannte Täter hatten Überreste des Tiers demnach von der Lilienthaler Allee kommend in Richtung der Gaststätte etwa auf der Hälfte des Weges am Rand abgelegt. Der zuständige Jagdpächter hatte das Tier jedoch nicht erlegt. Die Polizei klärt nun die Umstände des Geschehens genau auf und ermittelt wegen Jagdwilderei. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden unter 04298/92000 um Hinweise an die Beamten in Lilienthal gebeten.

