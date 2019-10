Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher stiegen in Schule ein + Pkw gestohlen - Ermittlungen aufgenommen + Zeugen gesucht: Opel Corsa in Flammen + Pkw prallt gegen Straßenbahn

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbrecher stiegen in Schule ein

Ottersberg. Bereits zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Straße "Am Brink" ein und richteten großen Sachschaden an. Die Täter waren nach ersten Erkenntnissen durch ein Fenster ins Gebäude eingebrochen und durchsuchten diverse Räume in der Schule. Außerdem beschädigten sie dabei einige Gegenstände des Mobiliars, sodass ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro entstanden ist. Die sogenannte Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sicherte vor Ort umfangreiche Spuren, die nun ausgewertet werden. Das genaue Diebesgut kann bisher noch nicht beziffert werden. Mögliche Zeugen, die am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Samstag verdächtige Beobachtungen an der Schule oder der näheren Umgebung gemacht haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Beamten in Achim gebeten.

Pkw gestohlen - Ermittlungen aufgenommen

Achim. Am Montagmittag wurde der Polizei ein Diebstahl eines Audi von einem Firmengelände in der Max-Planck-Straße gemeldet. Bislang unbekannte Täter waren ersten Ermittlungen zufolge bereits am Mittwoch, 02.10.2019, am späten Abend auf das Gelände gelangt und hatten den Pkw gestohlen, in dem sich außerdem mehrere Werkzeuge befanden. Nach ersten Erkenntnissen wird von einem Gesamtschaden von etwa 38.000EUR ausgegangen. Die Ermittlungen der Polizei wurden umgehend aufgenommen und dauern derzeit an. Ein erster Erfolg kann dennoch verzeichnet werden: Mithilfe der im Pkw vorhandenen Technik, konnte der Audi in Polen lokalisiert werden. Noch am selben Tag wurde das Fahrzeug durch polnische Polizeikräfte sichergestellt. Die genauen Umstände werden derzeit aufgeklärt. Mögliche Zeugen, die in der Nacht zum 03.10.2019 verdächtige Umstände oder Personen beobachtet haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Beamten in Achim gebeten.

27-jährige Pkw-Fahrerin prallt auf Opel vor sich

Verden. Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagnachmittag im Berliner Ring, Ecke Borsteler Dorfstraße, bei dem jedoch glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eine 27-jährige Fahrerin eines Hyundai hatte scheinbar aus unbekannter Ursache einen Opel einer 45-Jährigen vor sich übersehen, die gerade links abbiegen wollte. Bei dem Aufprall entstand ein Sachschaden von etwa 8.000EUR. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbrecher flüchteten

Schwanewede. Am Montagmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Schulweg ein. Über ein Fenster gelangten sie gewaltsam in das Haus, ließen jedoch von der Tat ab. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der Tat nichts entwendet. Der Sachschaden liegt dennoch im Bereich mehrerer hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen auch im Vorfeld der Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04791/3070 mit der Polizei in Osterholz in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht: Opel Corsa in Flammen

Ritterhude. Ein Opel Corsa geriet am Montagabend auf einem Parkplatz eines Vereinsheimes im "Alter Postweg" in Brand. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Ihlpohl gelöscht werden, bevor ein Übergriff auf die Umgebung stattfand. Der Pkw erlitt dennoch Totalschaden, der im vierstelligen Bereich liegen dürfte. Die Ermittlungen der Polizei wurden umgehend aufgenommen. Die Brandursache ist bisher unklar, eine Brandstiftung kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Nach ersten Erkenntnissen soll sich eine Gruppe junger Personen in der Nähe des Brandortes aufgehalten haben, die möglicherweise für die Ermittlungen wichtige Beobachtungen machen konnten und daher als Zeugen in Betracht kommen. Die mutmaßlich Jugendlichen sowie weitere mögliche Zeugen verdächtiger Umstände in der Nähe, werden gebeten, sich mit den Beamten in Osterholz unter 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Pkw prallt gegen Straßenbahn

Lilienthal. Zu Verzögerungen im Straßenbahnverkehr kam es am Montagmittag aufgrund eines Verkehrsunfalles in der Hauptstraße. Ein 82-jähriger Fahrer eines Hyundai fuhr nach ersten Erkenntnissen rückwärts von einem Grundstück auf die Straße und stieß dabei mit der vorbeifahrenden Straßenbahn zusammen, die gerade in Richtung Bremen unterwegs war. Zwar ist ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden, verletzt wurde jedoch glücklicherweise niemand bei dem Vorfall.

