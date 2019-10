Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 13.10.2019

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Werkzeuge aus Wohnhaus entwendet. Vollersode. Am Donnerstag in der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr kam es in der Giehlermoorer Straße in Vollersode zum Diebstahl von Werkzeugen und Baumaschinen aus einem Wohnhaus. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster ein, um in das Objekt zu gelangen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in der Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.

Diebe gaben sich als Handwerker aus. Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustür einer Seniorin in der Straße Am Tinzenberg in Osterholz-Scharmbeck und gaben an, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und den Wasseranschluss überprüfen zu müssen. Die vermeintlichen Mitarbeiter verschafften sich somit Zutritt zum Wohnhaus der Dame, lenkten diese anschließend ab und erbeuteten eine Geldkassette. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus. Ritterhude. Bislang unbekannte Täter hebelten vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit von 19:00 bis 09.00 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Neuen Landstraße in Ritterhude auf und durchsuchten anschließend diverse Räume nach geeignetem Diebesgut. Die genaue Schadenhöhe kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Beim Abbiegen verunfallt. Schwanewede. Am Samstagabend gegen 20:35 Uhr kam es in Schwanewede auf der Landesstraße 134 zu einem Verkehrsunfall. Als eine 54-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Mazda von der Eggestedter Straße auf die Straße Damm abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines 44-jährigen Busfahrers aus Bremen. Der Pkw der 54-Jährigen wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Randalierer wirft Verglasung einer Terrassentür ein. Verden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei in Verden, gegen 01:45 Uhr eine randalierende Person auf einem Grundstück in der Lesumstraße gemeldet. Die Polizei traf vor Ort auf einen 35-jährigen in Verden wohnhaften Mann. Dieser war stark alkoholisiert und erklärte die durch ihn zerstörte Verglasung damit, dass seine Bekannten ihm nicht die Haustür geöffnet hätten und er deshalb die Terrassentür eingeworfen habe. Der Mann wurde zum Schutz seiner und anderer Personen ins Polizeigewahrsam verbracht. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person/E-Bike übersehen. Kirchlinteln. Am Samstag, gegen 21:52 Uhr kam es an der Hauptstraße in Kirchlinteln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Bike. Eine 29-jährige Führerin eines Skoda Fabia übersah beim Einfahren auf die Hauptstraße den bevorrechtigten 21-jährigen Fahrer eines E-Bikes. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch sich der Fahrer des E-Bikes leichte Verletzungen zuzog. Durch die unfallaufnehmenden Polizeibeamten wurde vor Ort festgestellt, dass es sich bei dem E-Bike um ein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug gehandelt habe, da dieses eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h aufwies. Der 21-jährige Fahrer des E-Bikes konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Einbruchdiebstahl aus Rohbauten. Achim: In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu zwei Diebstählen aus Einfamilienhäusern, die sich noch im Rohbau befinden, gekommen. Unbekannte Täter entwendeten aus einem Rohbau in der Straße Beekenende neue Fenster und Türen im Wert von ca. 10000 Euro. Am Eichenanger traten unbekannte Täter eine provisorische Eingangstür ein und gelangten so in den Rohbau. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 entgegen.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ottersberg: Am Samstag, um 13:30 Uhr, kam es auf der Straße Am Damm in Richtung Wümmingen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten die Unfallbeteiligten ihre Fahrzeuge anhalten. Eine 18- jährige Autofahrerin aus Achim bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden 68-jährigen Autofahrer aus Sottrum auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug auf das vor ihm fahrenden Fahrzeug eines 43- jährigen Reeßumers geschoben. Dabei verletzte sich die 18- jährige Unfallverursacherin leicht. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 22000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell