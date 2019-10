Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrer verstirbt bei Verkehrsunfall

Worms (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 10.10.2019, kommt es gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 26-jährigen PKW-Fahrer sowie einem 50-jährigen Radfahrer. Beide befahren nach ersten Erkenntnissen die K9 zwischen Pfeddersheim und Pfiffligheim hintereinander in Richtung Osten. In der dortigen Linkskurve kommt es zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer in Folge dessen der 50-Jährige noch an der Unfallstelle verstirbt.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zur Unfallaufnahme musste die K9 gestern Abend voll gesperrt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

