Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Mit 2 Promille Verkehrsunfall gebaut

Worms (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 09.10.2019, befährt gegen 09:20 Uhr ein 54-Jähriger mit seinem PKW die BAB 61 in Richtung Ludwigshafen. In der Abfahrt der Anschlussstelle Worms verliert der 54-Jährige die Kontrolle über den VW und kommt von der Fahrbahn ab. Er stößt gegen mehrere Verkehrsschilder, den Stützpfeiler eines Vorwegweisers sowie die Leitplanke.

Trotz Auslösen des Airbags setzt der 54-Jährige noch für eine ganze Weile seine Fahrt fort und kommt schließlich im Bereich der B47 zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme kann bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergibt rund 2,00 Promille. Einen Führerschein kann den 54-Jährige zudem nicht vorweisen.

Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss ich nun einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis stellen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

